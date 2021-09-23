Москва, 23 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Попытка военного переворота в Судане не должна стать поводом к эскалации напряжённости в суданском обществе. Урегулирование нужно провести в стране мирным путём, говорится в опубликованном 23 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Комментируя попытку военного переворота в Судане в ночь с 20 на 21 сентября и последующий арест организаторов заговора, российский дипломат заявила, что Москва выражает поддержку Суверенному совету и действующему гражданскому правительству республики в «укреплении мира и стабильности».

Захарова «Призываем все политические силы этой страны к урегулированию существующих противоречий мирными средствами на основе широкого национального диалога и к отказу от действии, которые могут привести к эскалации напряжённости в суданском обществе».

Она добавила, что российское посольство в Хартуме принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся в Судане граждан России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 сентября в Хартуме группа военных офицеров попыталась сместить Суверенный совет и захватить власть в республике. Заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. По делу о мятеже в Судане арестованы 60 человек.