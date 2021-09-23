Калуга, 23 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, на первом после летнего перерыва заседании сессии, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил партии, которые прошли в новый состав Государственной думы РФ. Как передает пресс-служба Законодательного собрания, он отметил, что для регионального отделения «Единой России» приоритетом в работе и самой главной задачей остается исполнение наказов избирателей.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Все наказы калужан собраны на сайте er40.ru. Каждый житель Калужской области может зайти туда и посмотреть информацию по каждому району. Там есть все, что собирается делать партия «Единая Россия» в области в ближайшие четыре года», — сказал Новосельцев.

Всех избирателей он поблагодарил за участие в голосовании. Напомним, более 350 тысяч жителей региона пришли на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.

Депутаты увеличили нормативы финансирования дошкольных групп для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. «Это позволит привлечь дополнительные кадры — педагогов, логопедов, психологов, чтобы эту группу детей особо поддержать», — отметил председатель парламента. Кроме того, закон предусматривает уменьшение нормативной наполняемости компенсирующих дошкольных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 15 до 10 человек, а комбинированных групп для таких детей — с 20 до 15 человек.

В региональном парламенте создана комиссия по здравоохранению. В ее состав вошли шесть депутатов.

«В комиссию вошли все наши депутаты — врачи, а также председатель комитета по бюджету, финансам и налогам и председатель комитета по агропромышленному комплексу областного парламента. Не секрет, что именно в сельской местности проблема с оказанием первичной медицинской помощи стоит наиболее остро. Поэтому и был включен руководитель этого комитета — Елена Лошакова, — прокомментировал Геннадий Новосельцев. — Мы уверены, что работа комиссии послужит в помощь региональному министерству здравоохранения. Все в комиссии — практики. Елена Алешина, например, — руководитель областной инфекционной больницы, которая не первый год стоит на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией». Комиссия будет заниматься подготовкой предложений и законопроектов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также анализом ситуации в сфере здравоохранения.

Депутаты областного парламента поддержали инициативу о предоставлении льготы по налогу на имущество потребительским обществам, осуществляющим свою деятельность на территории сельских поселений Калужской области. Освобождаться от налогообложения будут помещения, расположенные на сельских территориях и используемые потребительскими обществами, на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади этих объектов.

«Мы считаем, что это поможет развитию потребительской кооперации на селе. Более 500 населенных пунктов с количеством жителей до 50 человек обслуживаются потребительской кооперацией. Коммерческий сектор в такие населенные пункты практически не идет. Норма прибыли там маленькая. У нас целые районы на юге, в частности Спас-Деменский, обладают широкой, развитой сетью потребкооперации, которая занимает буквально все сферы в сельских поселениях — и общепит, и торговлю, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по поддержке потребительских обществ», — отметил председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.