Курган, 23 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждён 121 новый случай заражения коронавирусом. Из них 58 зафиксированы в Кургане, сообщает 23 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 119 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 23 сентября выявлено 32 649 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 23 сентября вылечились 29 207 человек, скончались 686 пациентов с COVID-19 (на четыре человек больше, чем днём ранее).