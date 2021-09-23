Барселона, Испания, 23 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. 23 сентября пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что клуб выкупил 17-летнего атакующего полузащитника «Кайсериспора» и молодежной сборной Турции U17 по футболу Эмре Демира. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс возможные бонусы.

Флаг ФК «Барселона»

Также сообщается, что остаток текущего сезона 17-летний вундеркинд проведет в «Кайсериспоре» на правах аренды, а затем присоединиться ко второй команде «сине-гранатовых».

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги 2020/21 Демир принял участие в четырнадцати матчах чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. Демир является самым молодым футболистом, забивавшим в чемпионате Турции.

За всевозможные молодежные сборные Турции Эмре Демир сыграл в 36-ти мачтах и стал автором шести забитых мячей.