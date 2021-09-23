Турин, Италия, 23 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. 23 сентября в Турине на «Олимпийском стадионе» римский «Лацио» сыграет с хозяевами стадионе «Торино». Стартовый свисток на матч пятого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

На матч назначена бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Глейсон Бремен, Рикардо Родригес, Коффи Джиджи, Томмазо Побега, Уилфрид Синго, Ола Айна, Роландо Мандрагора, Кароль Линетти, Йосип Брекало, Антонио Санабрия.

Главный тренер: Иван Юрич.

«Лацио»: Пепе Рейна, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Жан-Даниэль Акпа-Акпро, Луис Альберто, Данило Катальди, Фелипе Андерсон, Рауль Моро, Чиро Иммобиле.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

На данный момент «Лацио», одержав две победы в первых четырех турах, с семью очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице Примеры. «Торино», набрав шесть очков, расположился двумя строчками ниже.