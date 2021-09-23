Белград, , 21:38 — REGNUM Последние события в Косово и Метохии показали, что диалог Белграда и Приштины в рамках ЕС не имеет будущего, и что переговоры нужно было вести в ООН, где существует баланс между влиятельными государствами, которые поддерживают с одной стороны Белград, а с другой Приштину. Об этом заявил 23 сентября вице-председатель Сербской радикальной партии Александр Шешель.

Флаг Сербской радикальной партии

«Мы считаем, что правительство Сербии, команда переговорщиков и президент Сербии Александр Вучич должны проявить последовательность и не соглашаться на продление диалога, пока ситуация не разрешится», — процитировало агентство «Бета» слова Александра Шешеля.

По словам сербского политика, теперь стало понятно, что Брюссельский диалог ведется для того, чтобы Сербия в итоге признала независимость Косово, а последние события вокруг автомобильных номеров являются одним из методов давления на Белград.

Напомним, что 20 сентября Приштина объявила о том, что сербские автомобильные номера уже не действуют на территории сепаратистского Косово, и начала заставлять всех автовладельцев, которые используют сербские номера, менять их на временные косовские. На территории севера Косово, населенного преимущественно сербами, разместились полицейские сепаратистского образования, которые контролируют автомобильное движение. Сербы в ответ соорудили баррикады на двух контрольно-пропускных пунктах на административной линии с центральной Сербией.