Киев, , 19:32 — REGNUM Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ЕС, заявил 23 сентября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Кремль «прямо шантажирует Европу» ради коммерческого запуска газопровода «Северный поток-2».

«Россия… сократила транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить «Северный поток-2»», — отметил представитель Киева.

Витренко заявил, что «Газпром» не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины. Также глава «Нафтогаза» считает, что «не стоит верить мифам» о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска «Северного потока-2».

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя США Амоса Хохштейна о том, что России следует как можно скорее увеличить транзит газа через Украину в Европу, так как в некоторых странах газа может не хватить из-за холодной зимы.

Песков подчеркнул, что Россия «на 100% и даже больше» выполняет свои обязательства, предусмотренные контрактом, и даже близка к историческому максимуму по объёмам поставок газа в Европу. По его словам, чтобы нарастить поставки, нужно, чтобы Европа закупила больше газа, и здесь начинаются вопросы к европейцам.