Киев, 23 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ЕС, заявил 23 сентября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

По его словам, Кремль «прямо шантажирует Европу» ради коммерческого запуска газопровода «Северный поток-2».

«Россия… сократила транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить «Северный поток-2»», — отметил представитель Киева.

Витренко заявил, что «Газпром» не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины. Также глава «Нафтогаза» считает, что «не стоит верить мифам» о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска «Северного потока-2».

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя США Амоса Хохштейна о том, что России следует как можно скорее увеличить транзит газа через Украину в Европу, так как в некоторых странах газа может не хватить из-за холодной зимы.

Песков подчеркнул, что Россия «на 100% и даже больше» выполняет свои обязательства, предусмотренные контрактом, и даже близка к историческому максимуму по объёмам поставок газа в Европу. По его словам, чтобы нарастить поставки, нужно, чтобы Европа закупила больше газа, и здесь начинаются вопросы к европейцам.