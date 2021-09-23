Ярославль, 23 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. К концу года в Ярославле планируется установить более 50 зарядных станций для транспортных средств с электродвигателями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Yarregion.ru Часть электрозаправочной станции

В проект намерены вложиться частные инвесторы, сегодня его общественное обсуждение прошло в муниципалитете Ярославля. Электрозаправки названы частью развития инфраструктуры Ярославской области, в дальнейшем их планируют ставить в Переславле и Рыбинске, а также на федеральных трассах.

При этом в городе уже есть 5 электрозаправок, а всего в Ярославской области зарегистрировано только 30 электромобилей. И тем не менее, как сообщили в правительстве области, инвесторы готовы вложит в проект 100 миллионов рублей, расположив электрозаправочные станции во всех районах Ярославля, кроме Фрунзенского.