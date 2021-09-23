Нижний Новгород, 23 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Только 4,9% жителей Нижегородской области провели свой летний отпуск за пределами России. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления. Количество отдохнувших за границей выросло почти в 1,7 раза по сравнению с летним периодом 2020 года. Чуть меньше четверти опрошенных жителей региона рассказало, что предпочли провести отпуск на даче, а каждый пятый участник опроса провёл отпуск дома.

Советский плакат о спортивном туризме

В пансионатах Крыма летом отдохнул каждый одиннадцатый нижегородец, на курортах Краснодарского края — каждый десятый, а в других городах и сёлах России — каждый седьмой. При этом посещаемость Краснодарского края нижегородцами осталась на прежнем уровне. Крым практически догнал Сочи и Анапу.

Популярность летнего отдыха в других российских городах упала почти в 1,6 раза, даже несмотря на продолжающий действовать «туристский кэшбек».