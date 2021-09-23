Москва, 23 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Вкладывать деньги не только в развитие своего дела, но и в социальную сферу призвал российский бизнес премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей 23 сентября.

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Отметив, что владельцам бизнеса никто не может и не должен указывать, куда вкладывать заработанные средства, глава правительства сказал, что в настоящее время в мире «главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны».

Мишустин «Выверенных шагов и социально ориентированных действий ждёт от вас не только правительство, но в первую очередь — граждане нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РСПП и правительство России достигли договорённости по налогам.