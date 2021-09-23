Киев, 23 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. День принятия закона об олигархах является самым важным днем в новейшей истории Украины, заявил 23 сентября секретарь Совнацбеза страны Алексей Данилов, комментируя итоги соответствующего голосования в Верховной раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

По словам силовика, принятие закона даёт Украине шанс на глубинные изменения и надежду на лучшее будущее. Это вопрос становления как государства, отметил он.

«Или будет оставаться ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа», — сказал Данилов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что с принятием закона больше олигархической ветви власти на Украине не будет, и для олигархов в настоящий момент остался единственный вариант действий — «стать чистым бизнесом».

Отметим, что согласно принятому закону, именно Совнацбез получит право определять, кто на Украине является олигархом и в отношении кого будет приняться новый закон.