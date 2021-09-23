Будапешт, , 21:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич считает, что если Брюссельское соглашение все еще действует, тогда Приштина как можно скорее должна начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом Вучич заявил 23 сентября в Будапеште, где он принимает участие в саммите, посвященном вопросам демографии.

Александр Вучич Predsednik.rs

Вучич прокомментировал инцидент, который произошел в течение дня, когда полиция сепаратистского Косово избила трёх сербов неподалёку от контрольно-пропускного пункта Брняк на севере Косово и Метохии.

«Мы четко определили, как долго мы будем терпеть насилие Альбина Курти (премьер-министр Косово — ИА REGNUM) и его спецназа. Это знают и европейцы, и американцы. Мы очень четко обозначили наши шаги и их последовательность», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

На просьбу журналистов прокомментировать требования ЕС, который настаивает на выполнении всех положений Брюссельского соглашения, но при этом не упоминает формирование Сообщества сербских муниципалитетов, Вучич ответил: «Спасибо им на этом, хорошо, что действует Брюссельское соглашение».

Президент Сербии повторил, что руководство страны не допустит нового погрома косовских сербов.

Напомним, что 23 сентября утром косовская полиция неподалёку от КПП Брняк напала на трёх сербов. Двое из них были госпитализированы в отделение хирургии Клинического центра в Косовской Митровице с тяжелыми повреждениями лица и грудной клетки.

Новое обострение обстановки в Косово и Метохии началось после того, как Приштина 20 сентября решила объявила о том, что автомобильные номера Сербии уже не будут действовать на территории сепаратистского образования, и направила боевиков так называемого спецназа Косово для того, чтобы контролировать автомобильное движение из центральной Сербии. Сербы соорудили баррикады вблизи КПП Брняк и Ярине.