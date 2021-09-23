Генуя, Италия, 23 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. 23 сентября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» в матче пятого тура итальянской Серии А 2021/22 примет неаполитанский «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Liondartois Виктор Осимхен

Бригада арбитров: Паоло Валери | Мауро Галетто | Луиджи Росси | Мануэль Волпи | Алеандро Ди Паоло.

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Колли, Есида, Берешиньский, Торсбю, Сильва, Дамсгор, Кандрева, Капуто, Квальярелла.

«Наполи»: Оспина, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Руис, Зелиньский, Инсинье, Лосано, Замбо-Ангисса, Осимхен.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Осимхен принял участие в четырех матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Лестера» и «Удинезе».

На данный момент «Наполи» с четырьмя победами и двенадцатью очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. «Сампдория», набрав лишь пять очков, расположилась девятью строчками ниже.