Салехард, 23 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Салехарде школы и детские сады оборудуют новым оборудованием для дополнительной защиты от посторонних. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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В школах появятся терминалы бесконтактного доступа, в детских садах — домофоны. Новое защитное оборудование разместят во всех учебных учреждениях до конца 2021 года.

Напомним, во всех регионах Уральского федерального округа после трагедии в Перми, где студент расстрелял шесть человек и более 20 ранил, в учебных заведениях усиливают охрану и безопасность.