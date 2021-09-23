Бишкек, 23 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (ADB) увеличил прогноз инфляции в Киргизии с 7 до 10% за 2021 год, — сообщает Аzattyk.org.Согласно «Обзору развития Азии — 2021», опубликованному 22 сентября, цены на продукты питания в Киргизии остаются высокими. Стоимость национальной валюты по отношению к доллару США также остается низкой.

Chochopk Манасчи Саякбая на банкноте 500 сомов

Учитывая устойчивый и быстрый рост цен на продукты питания, АБР ожидает, что инфляция в Киргизии вырастет до 10% в 2021 году и снизится до 7% в 2022 году. В феврале 2021 года Нацбанк Киргизии заявил, что к концу года инфляция не превысит 7%. В июне он повысил прогноз до 9%.Напомним, что по оценкам Евразийского экономического союза по итогам 2020 инфляция в Киргизии составляла 9,7%.