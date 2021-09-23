Ярославль, 23 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Ярославле отопительный сезон начался в 99,5 процентов многоквартирных домов, без отопления остается всего 19 домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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В Ярославле к теплу подключили 3 959 домов из 3978 МКД, имеющих центральное отопление. Еще в начале недели потеплело в 346 объектах соцсферы. Как ранее сообщало ИА REGNUM мэр Ярославля Владимир Волков поставил своим подчиненным задачу — к концу недели обеспечить подачу тепла во все 100 процентов домов и квартир.

Между тем, подчиненные градоначальника дают долгосрочные прогнозы на всю зиму. Как сообщает ЦУР Ярославской области, заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Алексей Соков исключил повторение в Ярославле коммунального ЧП прошлой зимы, когда в соседнем Ростове из-за аварии на сетях без тепла осталось 3 тысячи человек.

«Может ли такое случиться в Ярославле? Не может. Но необходимый запас аварийного оборудования готов. У нас есть трубы, задвижки, изоляция для труб — аварийный запас полностью сформирован, опасений быть не должно», — подчеркнул зам директора ДГХ мэрии Ярославля Алексей Соков.

Отопительный сезон в Ярославле начался 17 сентября