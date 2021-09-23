Вашингтон, 23 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. К концу 2023 года Пентагон планирует ликвидировать всё химическое оружие США, заявила 23 сентября на семинаре Ассоциации по контролю над вооружениями зампомощника американского министра обороны Брэнди Вэнн.

Polit.ru Уничтожение химического оружия

По её словам, крайний срок — это 31 декабря 2023 года. Это время, определённое Конгрессом, но Пентагон планирует завершить ликвидацию до сентября 2023 года — в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Представитель американского военного ведомства указала, что Штаты официально уничтожили 97% запасов химического оружия. Ликвидация оставшихся трёх процентов идёт в соответствии с графиком.