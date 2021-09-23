Донецк, 23 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Глава ДНР в интервью ИА REGNUM рассказал, что означает снятие таможенных барьеров между республиками Донбасса, о своем отношении к инициативам советника главы Офиса украинского президента и к партии «Единая Россия»

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Денис Владимирович, с 1 октября будут убраны все таможенные барьеры между ДНР и ЛНР. На этот счет вы недавно подписали соответствующее соглашение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Что это будет означать на практике?

Мы создаем единое таможенное пространство на территории республик Донбасса. Этот процесс включает в себя несколько этапов.

Первое — это создание в ДНР и ЛНР унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования. Далее — необходимо разработать подзаконные нормативные акты для введения единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности.

Тогда фактически импортеры ДНР и ЛНР будут действовать в одинаковых условиях. А затем последует уже отмена таможенного контроля. Приведу практический пример. Мы договорились, что наши граждане и граждане Луганской Народной Республики смогут свободно въезжать на территорию ДНР с территории Российской Федерации на автомобилях, зарегистрированных в ЛНР.

В этом случае не будет необходимости оформлять временный ввоз. Еще раз повторю: наша цель — создание единой таможенной территории, активизация торговли между Республиками и, как следствие, рост благосостояния наших граждан.

Раньше предприятие ДНР, которое хотело заключить контракт с предприятием из ЛНР, фактически занималось внешнеэкономической деятельностью. Теперь такого не будет?

Что касается приведенного вами примера, отвечу так. Если предприятие, зарегистрированное в ДНР, захочет поставить товар в ЛНР, то это все же будет считаться внешнеэкономическим контрактом, поскольку режим свободной торговли не предполагает объединение Республик в одно государство.

Другое дело, что в рамках свободной торговли субъекту хозяйствования ДНР не нужно проходить процедуру аккредитации субъекта внешнеэкономической деятельности — такой контракт не берется на валютный контроль банком, и поставка товаров в рамках данного контракта не облагается таможенными пошлинами и сборами.

Более того, ДНР и ЛНР взаимно признают разрешительные документы, выданные на продукцию как на территории Республик, так и на территории России. Так что наши предприниматели вскоре почувствуют выгоды от договоренностей между нашими Республиками.

Добавлю, что международный договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции с Луганской Народной Республикой ратифицирован Народным Советом Донецкой Народной Республики на этой неделе, 22 сентября.

С чем, по-вашему, связана активность советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который хочет переименовать Украину то в Русь-Украину, то в «Объединенные земли Украины»? Что вы обо всем этом думаете?

Со стороны украинских официальных лиц часто звучат противоречивые и абсурдные заявления, особенно в том, что касается урегулирования гражданского конфликта в Донбассе. То они за мир, то рассуждают о возможности силового захвата ДНР и ЛНР или говорят о мирных переговорах как «мертвой истории».

Ни одно из этих заявлений нельзя воспринимать всерьез. Подобные громкие высказывания считаю одним из элементов политтехнологий, применяемых к населению Украины, озабоченному вопросами выживания. Их цель — увести в бесполезную дискуссию и отвлечь от реальных проблем.

В России прошли парламентские выборы, в которых приняли участие и граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе. Вы неоднократно заявляли себя сторонником «Единой России». Почему вами выбрана именно эта политическая сила?

Донбасс привык судить не по словам, а по делам. И, поверьте, нам есть с чем сравнивать. Все важнейшие, судьбоносные для нас решения принимались представителями «Единой России» исходя из генеральной линии, заданной ее лидером Владимиром Путиным.

Мы ценим усилия президента Российской Федерации по установлению мира в нашем регионе. Безмерно благодарны за предотвратившие гуманитарную катастрофу белые КамАЗы. И, конечно же, очень дорожим возможностью получения паспортов гражданина РФ в упрощенном порядке. Благодаря активной позиции депутатов от правящей партии интересы Донбасса с 2014 года защищаются в Государственной думе.

Партия власти «Единая Россия» строит сильную и успешную страну. Мы в полной мере разделяем проводимую внешнюю и внутреннюю политику. И очень горды тем, что теперь вместе с соотечественниками выбираем будущее Российской Федерации.

Александр Шален