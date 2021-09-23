Тбилиси, 23 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Политическое противостояние в столице Грузии после сегодняшнего инцидента продолжает развиваться сообщает телеканал «TV Пирвели». Молодёжные активисты «Грузинской мечты» прибыли к офису ЕС в Тбилиси, где глава «Единого национального движения» Ника Мелия проводил встречу с представителем Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем. Во избежание стычек к представительству ЕС были подтянуты полицейские силы.

European People's Party Ника Мелия

После завершения встречи с Харцелем Мелия кратко прокомментировал его столкновение с Ираклием Кобахидзе, сказав, что иностранные послы «хорошо разглядели истинное лицо «Грузинской мечты».

«Уверяю вас, все и, в первую очередь, наши партнёры — послы, хорошо разглядели, с каким правительстовм мы имеем дело. Они просили нас, чтобы мы были бдительны и не поддавались на провокации, которые устраивает режим. Режим, который ежедневно проявляеят насилие по отношению к людям. И который показал перед всем обществом свою настоящую сущность», — сказал Мелия.

Мелия объявил, что сделает сегодня в 21 час заявление о присшедшем инциденте.

ИА REGNUM сообщало, что 23 сентября в Тбилиси едва не произошла драка между лидерами правящей и оппозиционной партиями Грузии.