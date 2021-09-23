Анкара, 23 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина пройдут в Сочи в формате «один на один», заявил 23 сентября журналистам турецкий президент в ходе своего визита в США.

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По словам Эрдогана, он надеется на «важные решения» по Сирии, Идлибу и двусторонним отношениям.

«Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом — к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения по нашим двусторонним отношениям», — цитирует слова Эрдогана турецкое издание Hurriyet.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что не признаёт Крым частью территории России.