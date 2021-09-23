23 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:43 — REGNUM Европейский союз в четверг, 23 сентября, раскрыл планы о требовании ввести гнездо для зарядки с USB-разъемом для телефонов, планшетов и всех электронных устройств внутри блока. Инициатива, которая официально должна помочь сократить экологические отходы, сильно ударит по компании Apple.

Apple Jared Smith

Данный шаг станет долгожданным, но резким вмешательством Европейской комиссии в процесс производства продукции. Компания Apple, чьи iPhone оснащены фирменным зарядным портом Lightning, давно выступает против этого плана, утверждая, что инициатива помешает инновациям и увеличит количество электронных отходов, так как все зарядные устройства, не имеющие USB, придется выбросить.

Ожидается, что новое законодательство вступит в силу в 2024 году. Сначала оно должно быть одобрено Европейским парламентом, а затем принято производителями. Помимо телефонов, требование будет распространяться на камеры, наушники, портативные колонки и игровые приставки.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Порт Lightning тоньше, чем USB, и появился отчасти из-за желания создавать более тонкие конструкции. Принудительное использование USB ограничит будущие разработки и отнимет главное преимущество Apple — дизайн», — пишет @protopop.

«Если телефон слишком тонкий, чтобы иметь USB-порт, значит, телефон слишком тонкий. Вам нужно что-то, что можно держать в руках», — считает @CharlieCW90.

«Это глупо. Неужели они думают, что USB будет вечным?» — спрашивает @JuanIsidro.

Зарядка (сс) ReadyElements

«Хорошо! Настало время, когда потребители будут иметь больше прав во всем мире», — считает @YoRosesYo.

«Европейцы: «Одно зарядное устройство для всех устройств делает вещи более удобными, и это лучше для окружающей среды, так что давайте сделаем это». Американцы: «НЕТ, нам нравится платить больше за вещи и тратить их впустую, потому что это означает, что какой-то миллиардер может заработать больше денег», — сравнивает менталитеты @CbusPaulieD1977.

«Мне очень нравится эта идея, это как розетки, они все одинаковые, смиритесь с этим. Зарядки не должны стоить больше, чем надо, из-за некой уникальности», — уверен @ferrijacket.

«Можете представить, что у вашего тостера менялась бы розетка от марки к марке? Это так очевидно», — считает @GavinAyling.

«А разве им не следует вводить более серьезные законы?» — интересуется @VirgilLne.

«Apple просто выпустит адаптер USB, и тогда людям придется покупать еще одну вещь», — предполагает @creatium23.

«Это будет недопустимо в рамках закона. Никаких адаптеров!» — отвечает @Hrodgarillo.

IPhone SE (сс) Aaron Yoo

«Это как раз то, что нам нужно — иностранное правительство, диктующее, какие устаревшие технологии использовать в наших устройствах. ЕС следует сосредоточиться на борьбе с COVID или увеличении поставок чипов. И то, и другое было бы более полезным использованием их времени», — уверен @davidfekke.

«Фантастика… я отказываюсь пользоваться продукцией Apple, потому что меня раздражают их дрянные устройства, и они стоят дорого», — комментирует @ContentAbundant.

Напомним, что в нарушении антимонопольных норм Европейского союза обвинила американскую компанию Apple Еврокомиссия (ЕК), в результате чего копания может быть оштрафована на сумму в размере до 10% от своего годового дохода.