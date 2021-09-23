Джозеф Тёрнер, 23 сентября 2021, 19:43 — REGNUM Европейский союз в четверг, 23 сентября, раскрыл планы о требовании ввести гнездо для зарядки с USB-разъемом для телефонов, планшетов и всех электронных устройств внутри блока. Инициатива, которая официально должна помочь сократить экологические отходы, сильно ударит по компании Apple.

Apple
Apple
Jared Smith

Данный шаг станет долгожданным, но резким вмешательством Европейской комиссии в процесс производства продукции. Компания Apple, чьи iPhone оснащены фирменным зарядным портом Lightning, давно выступает против этого плана, утверждая, что инициатива помешает инновациям и увеличит количество электронных отходов, так как все зарядные устройства, не имеющие USB, придется выбросить.

Ожидается, что новое законодательство вступит в силу в 2024 году. Сначала оно должно быть одобрено Европейским парламентом, а затем принято производителями. Помимо телефонов, требование будет распространяться на камеры, наушники, портативные колонки и игровые приставки.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Порт Lightning тоньше, чем USB, и появился отчасти из-за желания создавать более тонкие конструкции. Принудительное использование USB ограничит будущие разработки и отнимет главное преимущество Apple — дизайн», — пишет @protopop.

«Если телефон слишком тонкий, чтобы иметь USB-порт, значит, телефон слишком тонкий. Вам нужно что-то, что можно держать в руках», — считает @CharlieCW90.

«Это глупо. Неужели они думают, что USB будет вечным?» — спрашивает @JuanIsidro.

Зарядка
Зарядка
(сс) ReadyElements

«Хорошо! Настало время, когда потребители будут иметь больше прав во всем мире», — считает @YoRosesYo.

«Европейцы: «Одно зарядное устройство для всех устройств делает вещи более удобными, и это лучше для окружающей среды, так что давайте сделаем это». Американцы: «НЕТ, нам нравится платить больше за вещи и тратить их впустую, потому что это означает, что какой-то миллиардер может заработать больше денег», — сравнивает менталитеты @CbusPaulieD1977.

«Мне очень нравится эта идея, это как розетки, они все одинаковые, смиритесь с этим. Зарядки не должны стоить больше, чем надо, из-за некой уникальности», — уверен @ferrijacket.

«Можете представить, что у вашего тостера менялась бы розетка от марки к марке? Это так очевидно», — считает @GavinAyling.

«А разве им не следует вводить более серьезные законы?» — интересуется @VirgilLne.

«Apple просто выпустит адаптер USB, и тогда людям придется покупать еще одну вещь», — предполагает @creatium23.

«Это будет недопустимо в рамках закона. Никаких адаптеров!» — отвечает @Hrodgarillo.

IPhone SE
IPhone SE
(сс) Aaron Yoo

«Это как раз то, что нам нужно — иностранное правительство, диктующее, какие устаревшие технологии использовать в наших устройствах. ЕС следует сосредоточиться на борьбе с COVID или увеличении поставок чипов. И то, и другое было бы более полезным использованием их времени», — уверен @davidfekke.

«Фантастика… я отказываюсь пользоваться продукцией Apple, потому что меня раздражают их дрянные устройства, и они стоят дорого», — комментирует @ContentAbundant.

Напомним, что в нарушении антимонопольных норм Европейского союза обвинила американскую компанию Apple Еврокомиссия (ЕК), в результате чего копания может быть оштрафована на сумму в размере до 10% от своего годового дохода.