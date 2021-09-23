Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Общественный транспорт Екатеринбурга могут обесточить из-за долгов, сообщили журналистам в пресс-службе «МРСК Урала».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Троллейбусы. Екатеринбург

АО «Екатерибургсбыт» (дочка «МРСК Урала») готова полностью ограничить режим потребления электроэнергии с 28 сентября из-за задолженности более 138 млн рублей.

Ранее мэрия оплатила 21 млн рублей долгов «Гортранса». «К сожалению, данный платеж не покрывает потребление ЕМУП «Гортранс» даже за август, не говоря о сокращении накопленной ранее дебиторской задолженности», — заявили энергетики.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга позже сообщили журналистам, что ситуация «является рабочей». «Администрации делает все возможное для решения вопроса с задолженностью», — считают в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за задолженности «Гортранса» в Екатеринбурге на несколько часов остановились трамваи и троллейбусы.

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