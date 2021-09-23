Оренбург, 23 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области прошло совещание начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В заседании приняли участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Афганистан

Подводя итоги, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что «совместная работа как всегда прошла в доверительном и конструктивном ключе. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке, обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам. Проанализирована ситуация в Афганистане и ее влияние на создание предпосылок для роста угроз безопасности в государствах-членах ШОС».

Главы генштабов стран — участниц ШОС отметили необходимость скоординированных совместных действий по нейтрализации возникающих угроз.