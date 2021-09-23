Киев, , 18:56 — REGNUM Правоохранители в настоящий момент обследуют больше 430 гектаров леса по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя, сообщила вечером 23 сентября пресс-служба национальной полиции.

Водолазы Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В сообщении отмечается, что оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления.

Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего, сообщает полиция.

В сообщении отмечается, что работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали осмотр ближайших водоемов, к процессу подключились водолазы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в МВД заявили, что на месте обстрела автомобиля первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира нашли два десятка довольно необычных гильз, «которые не часто встретишь на Украине». По информации ведомства, это доказывает, что «состоялось реальное покушение, а не инсценировка».