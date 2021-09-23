23 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Попытки регулирующих органов ограничить распространение криптовалют на территории их стран и активное сопротивления этой политике международных банков могут породить новый вид войны — за форму выражения общественно необходимого труда. И если регуляторы проиграют сражение, мир уже точно потеряет свои очертания, заданные государственными границами и иерархией власти.

Ангелина Потеряйко, , 19:44 — REGNUM В июне 2021 года Базельский комитет по банковскому надзору ввел новые строгие правила «оценки рисков» для банков и прочих финансовых институтов, стремящихся вести операции с применением криптовалют. Эти правила появились из опасений Комитета, что продолжающееся расширение рынка криптовалют может создать повышенные риски для финансовой стабильности банков и государств.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Комитет разделил криптовалюту на две категории. К первой относятся токенизированные традиционные активы и стейблкоины, то есть криптовалюты с привязкой к стоимости доллара. Банки могут классифицировать их по тем же правилам, что и облигации, ссуды, товары или акции. Вторая группа — это «традиционные» криптовалюты, которые должны нести весовой коэффициент риска в размере 1250%.

Оценив всю непривлекательность новых правил, JPMorgan, Deutsche Bank и другие банковские гиганты выступили против правил, согласно которым они должны держать капитал в эквивалентном соотношении, или один доллар США на один доллар стоимости приобретенных криптовалют. Поэтому Всемирная ассоциация финансовых рынков совместно с пятью другими отраслевыми ассоциациями опубликовала письмо, в котором выступила против нового регулирования. В письме Ассоциация высказывает мнение, что новые правила исключают участие банков в рынках криптоактивов.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этой ситуации стоит обратить внимание на развивающиеся рынки, где традиционная национальная валюта пока еще держит оборону, так как страны оказывают сопротивление популярным криптовалютам.

Да и центральные банки развитых экономик мира отрицательно относятся к таким активам, так как они создают конкуренцию собственным цифровым деньгам.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард недавно заявила, что «криптовалюта — это не валюты, точка». Позже она похвалила свою собственную цифровую валюту, рекламируя цифровой евро, который находится в процессе разработки.

По другую сторону баррикад находятся розничные инвесторы, институциональные инвесторы, корпорации и банки. Их интерес к криптовалюте растет ежегодно. Это вызвано в том числе и тем, что биткоин, Ethereum и Tether становятся всё более устойчивыми активами, а традиционные валюты, вследствие непоследовательной денежно-кредитной политики, все менее надёжными.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард Kremlin.ru

В этой борьбе государственных институтов и рынков есть общий предмет, за который она развернута. Это виртуальное цифровое пространство, куда переманивают людей адепты тотальной трансформации.

Помимо существующих параллельных денежных контуров в виде криптовалюты и цифровых денежных знаков, ожидается появление новой денежной абстракции. В создаваемых IT-гигантами метавселенных — в этом новом виртуальном доме человечества — не найдётся места традиционной валюте даже в виде электронных записей на счетах, так как создатели большого цифрового дома сами хотят стать эмитентами эквивалента стоимости. Для пущей популярности в метавселенных могут быть созданы более благоприятные условия для рынка криптовалют, что сделает виртуальный мир еще более привлекательным для массы людей. Таким образом, государственные институты уже перестанут быть хоть сколько-нибудь значимыми, так как права и правила будут устанавливаться в другом месте.

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