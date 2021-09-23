Москва, 23 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Ставка налога на добычу полезных ископаемых в России для металлургических предприятий будет привязана к рыночным котировкам на отдельные виды твёрдых полезных ископаемых.

Сталь

Об этом договорились российское правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей на переговорах 23 сентября, сообщил журналистам министр финансов страны Антон Силуанов.

Силуанов «Договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен».

Ранее о договорённости по налогам между РСПП и правительством сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.