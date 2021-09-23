Начальник СУ СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой — СМИ
Пермь, 23 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев совершил самоубийство, сообщает 23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Эдуард Мане. Самоубийство
Напомним, начальник управления СК был найден мёртвым в своём доме.
По утверждению источника, самоубийство Сарапульцева не связано с его служебной деятельностью.
«По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», — цитирует агентство слова источника.
Причины и подробности случившегося выясняются.
Следственный комитет РФ пока не комментирует произошедшее.