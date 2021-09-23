Пермь, 23 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев совершил самоубийство, сообщает 23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Эдуард Мане. Самоубийство

Напомним, начальник управления СК был найден мёртвым в своём доме.

По утверждению источника, самоубийство Сарапульцева не связано с его служебной деятельностью.

«По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», — цитирует агентство слова источника.

Причины и подробности случившегося выясняются.

Следственный комитет РФ пока не комментирует произошедшее.