Осло, 23 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Центральный банк Норвегии впервые с начала пандемии COVID-19 поднял ключевую ставку с нулевого уровня до 0,25%. Об этом сообщила 23 сентября пресс-служба финансового регулятора.

Норвегия

Сообщается также, что ставка по однодневным кредитам в Норвегии будет установлена на уровне 1,25%, резервная ставка — на уровне 0,75%.

Ка заявил председатель Центробанка Норвегии Ойстейн Олсен, регулятор счёл целесообразным «приступить к постепенной нормализации ключевой ставки», поскольку снятие карантинных мер привело к быстрому восстановлению экономической активности в стране до уровня, более высокого, чем наблюдался до пандемии.

Олсен также отметил, что норвежский регулятор намерен бороться с финансовыми дисбалансами, которые создают низкие процентные ставки.

«Основываясь на текущих оценках перспектив экономики и баланса рисков, можно сказать, что ключевая ставка с большой вероятностью будет дополнительно повышена в декабре», — сказал он.

Следует отметить, что Банк Норвегии стал первым из крупных мировых центробанков, который начал повышение ставок, сниженных ранее из-за коронавируса. До нулевого уровня ключевая ставка в Норвегии была понижена на пике пандемии — в мае 2020 года.

Напомним, накануне Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25%. При этом комитет по открытым рынкам ФРС не исключил повышения ставки в 2022 году.