Пермь, 23 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Руководитель управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

По данным Накануне.Ru, полковник юстиции мог покончить с собой. Ранее в Перми побывал глава СКР Александр Бастрыкин. После совещания часть местных следователей была отстранена.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском университете произошла стрельба. Шесть человек были убиты, ещё 43 получили разные ранения и травмы. Подозреваемый в преступлении 18-летний студент был задержан и находится в больнице.