Москва, 23 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. «Газпром нефть» и «Аэрофлот» заключили соглашение о сотрудничестве в создании первого в России производства авиатоплива с минимальным углеродным следом (SAF). Его применение позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов.

Пресс-служба ПАО «Газпром нефть» «Газпром нефть» и «Аэрофлот» заключили соглашение о сотрудничестве в создании первого в России производства авиатоплива с минимальным углеродным следом

Компании будут вместе разрабатывать авиатопливо в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экопрограммы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO. Новое авиатопливо сертифицируют по российским и международным стандартам авиационной безопасности.

«В нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на «зеленое» топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок, — отметил после подписания документа глава нефтяной компании Александр Дюков. — Технологические и научные компетенции «Газпром нефти» позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта. Основной площадкой для исследований станет технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге».

По его словам, партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки такого авиатоплива еще более эффективным.

«Подписанное соглашение с «Газпром нефтью» в области развития устойчивого топлива — важный шаг в повышении экологической эффективности», — подчеркнул генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.