Москва, 23 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Москве представили проекты научного направления Российского движения школьников, которые запланированы на новый учебный год. Один из них — всероссийская акция «Отправь свое имя в космос».

Иван Шилов, ИА REGNUM Космос

Об итогах проектов прошлого года, о планах и новинках нового учебного года, о готовящихся лекциях, мастер-классах и коллаборациях рассказали: исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва; руководитель направления «РДШ — Наука» Павел Степанов; советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник;директор Центра стратегических инициатив НИТУ «МИСиС», член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Андрей Воронин; российский радио‑ и тележурналист, телеведущий, популяризатор науки Сергей Малозёмов; активистка РДШ, ведущая проекта «Профессии будущего» Анна Кабешова; куратор фенологической сети Русского географического общества Камила Андреевна Симакова; руководитель проекта «Люди науки» Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Яна Плехович.

Павел Степанов, — Такая практика очень широко распространена в мире. На борту марсохода всем известной компании NASA, который буквально сейчас находится на Марсе, находится более десяти миллионов имен землян. И нога человека еще не ступала на Марс, но при этом имена людей, особо интересующихся этой тематикой, уже там. И ту же самую возможность мы предлагаем реализовать и школьникам, их родителям, и учителям, и наставникам, преподавателям. Эта акция запускается сегодня, и в ближайшее время мы будем ожидать большой интерес у ребят». Автор «Для того, чтобы продолжить нашу историю и привлечь большее количество не только школьников, но и преподавателей, и родителей, мы в этом году, буквально вот с этого дня в рамках нашей пресс-конференции запускаем акцию «Отправь свое имя в космос». Это уникальная Акция, которая, на мой на взгляд, позволит каждому желающему в нашей стране попасть в историю, попасть, можно сказать, в космос как минимум своим именем. Мы предлагаем всем участникам пройти регистрацию на сайте рдш. рф, направить свое имя, послание, может быть, даже фотографию, которая весной следующего года будет уже отправлена в космос. — руководитель направления «РДШ — Наука», — Такая практика очень широко распространена в мире. На борту марсохода всем известной компании NASA, который буквально сейчас находится на Марсе, находится более десяти миллионов имен землян. И нога человека еще не ступала на Марс, но при этом имена людей, особо интересующихся этой тематикой, уже там. И ту же самую возможность мы предлагаем реализовать и школьникам, их родителям, и учителям, и наставникам, преподавателям. Эта акция запускается сегодня, и в ближайшее время мы будем ожидать большой интерес у ребят».

Исполнительный директор РДШ рассказала о проектах, которые были реализованы в прошлом учебном году. По словам Ирины Плещёвой ярким событием стал фестиваль «Открытый космос», когда ребята имели возможность приехать и открыть для себя космос во всех смыслах этого слова. Там же вместе с Иваном Бортником РДШ учредило Премию имени Алексея Леонова, за что исполнительный директор выразила благодарность его дочери.

Также Ирина Плещёва рассказала об увлечении активистов РДШ коптерами, приведя в пример шоу дронов организованное РДШ и Геосканом в преддверии Дня Победы у Ржевского мемориала и накануне Дня знаний в небе над Царскосельским лицеем.

Автор «Действительно, мне кажется важным всегда говорить о планах, потому что это про будущее, а работая с детьми, мы всегда работаем с будущим абсолютно точно, я думаю, с этим никто не будет спорить, — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, — «РДШ-Наука» — это самое интеллектуальное направление Российского движения школьников, там у нас самые умные. У нас есть яркие, артистичные, красивые, экологичные, ну вот самые умные — точно это направление «РДШ Наука». И я уже сегодня сказала, что у нас эта группа в одной из социальных сетей, популярной у школьников, увеличилась до 8 тысяч ­ — это очень хорошая цифра. Тем более, что принято считать, что такое узкое интеллектуальное направление, обычно не вовлекает такие массы ребят».

Иван Бортникрассказал о важности взаимодействия фонда с РДШ, потому что такое сотрудничество позволяет увидеть какие направления действительно у ребят востребованы и какие можно предлагать им программы, которые могут вызывать у них интерес. К программе текущего года"Space π. Открытый космос. 2.0», инициатором выступил питерский Политех, присоединились МГУ, Самарский и Сибирский аэрокосмические университеты.

Автор «Мы вместе с партнёрами — РДШ и университетами — формируем в космосе флотилию. Цель за несколько лет сформировать там примерно 100 спутников, которые будут летать. С Роскосмосом нормально взаимодействуем, с Главкосмосом пусковые услуги, которые выводят эти аппараты, в том числе в этом году выводили и ещё будем выводить по 20 аппаратов примерно в год. Наша флотилия сформирована именно ребятами, но участвуют и наши серьёзные компании типа Геоскан, Спутникс, — рассказал Иван Бортник, — Нужны и роботы, и беспилотники и подводная робототехника — это очень важное направление! Мы видим, что школьники на это отвлекаются. Нам приятно, что наши партнёры, университеты и РДШ с массовым вовлечением школьников и со своим инструментарием идут вместе к одной цели».

Андрей Воронин рассказал о том, к каким приемам приходится обращаться, чтобы заполучить внимание людей, которые находятся постоянно в информационном потоке, интересуются разными социальными сетями.

Автор «Мы запустили программу с Политехническим музеем, ждём его открытия, это основной музей нашей страны. Там появятся исследовательские пространства, где будет исследовательское оборудование. Они позвали ряд вузов, в том числе МИСиС. Мы там отвечаем за пространство, где можно будет реализовывать проекты по материаловедению. Там планируем поставить сканирующий электронный микроскоп, рентгеновский дифрактометр и другое, для того, чтобы это была такая площадка в самом центре города, куда могут приходить и школьники, и студенты из других университетов, чтобы обмениваться и объединяться. В этом мы видим большой потенциал, потому что вузы, как корпорации, достаточно закрытые и враждебно настроены к соседям. Политехнический музей — один из инструментов, который мы с удовольствием используем. Если мы говорим про борьбу с информационным шумом, в котором наши дети находятся, есть форматы, которые мы поддерживаем. Например, «Научные стендапы», когда в рок-клубе 10 минут молодые учёные рассказывают о том, что вчера делали в лабораториях в режиме стендапа, с актуальными мемами, чтобы быть понятным любой аудитории. Ещё, например, на этой неделе в Москве стартует фестиваль «Актуального научного кино». Вы получите невероятное удовольствие. Наука — это красиво, нужно это показать. И Год науки дал невероятное усиление на наших позициях», — рассказал член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферахАндрей Воронин.

Член Оргкомитета года по проведению науки и технологий Сергей Малозёмов приветствовал сотрудничество с РДШ. По его словам, в рамках Года науки проходит очень много всего интересного, что имеет смысл показывать детям.