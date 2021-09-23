23 сентября 2021 | Время чтения 15 мин

Владимир Павленко, , 19:27 — REGNUM СМИ широко обошла новость о сепаратном американо-британском сговоре против России и Китая. В ходе визита в Вашингтон британского премьер-министра Бориса Джонсона и его переговоров с президентом США Джо Байденом стороны договорились придерживаться в дискриминации Москвы и Пекина «общих ценностей». Что это за ценности и почему мы говорим именно о дискриминации? Интересные вопросы. Об этом по порядку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джа Байден (сс) The White House

Сначала о ценностях. «Ценность — понятие, используемое в философии и социологии для обозначения объектов и явлений, выступающих как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп и отдельных индивидов… Можно говорить о двух формах ценностей. Во-первых, ценность выступает как общественный идеал… Во-вторых, ценность предстает в виде произведений материальной или духовной культуры… Другим основанием типологии ценностей выступает классификация социальных общностей, отражением жизнедеятельности которых они являются». Это — из определения энциклопедии «Глобалистика», изданной при участии Горбачев-фонда; с учетом следа, оставленного экс-генсеком ЦК КПСС в «матрице» глобализации (об этом ниже), нам оно важно именно затем, чтобы продемонстрировать логику мышления и действий хозяев Горбачева. Далее — Уинстон Черчилль, фрагмент Фултонской речи: «Мы должны неустанно и бескомпромиссно провозглашать великие принципы демократических прав и свобод человека, являющихся совместным достоянием всех англоязычных народов, нашедших наиболее яркое выражение в американской Декларации независимости, вместившей в себя традиции таких основополагающих актов, как Великая хартия вольностей, Билль о правах, Хабеас Корпус Акт, положение о суде присяжных и, наконец, английское общее право». Отметим: ценности демократии и прав человека, превращенные у Черчилля в инструмент внешней экспансии, — отличительная черта англоязычных народов, а остальным они, как он сам признает, навязываются. В каких целях? «Распространение британского владычества во всем мире, колонизация британцами всех тех стран, где условия существования благоприятствуют их энергии, труду и предприимчивости, и особенно заселение колонистами всей Африки, Святой земли, долины Евфрата, островов Кипр и Кандия, всей Южной Америки, островов Тихого океана, всего Малайского архипелага, береговой полосы Китая и Японии и возвращение США в Британскую империю. Создание глобальной империи с глобальным имперским парламентом… настолько могущественной державы, что она сделает войны невозможными и поможет осуществлению лучших чаяний человечества», — это Сесил Родс, инициатор и организатор англо-бурской войны, основатель элитарного «Круглого стола», названной его именем Родезии и алмазного монополиста De Beers. Буквально в двух строках через полвека эти идеи в политической плоскости уточнил польский троцкист Йозеф Реттингер: «Англосаксы как раса предназначены для того, чтобы одни расы вытеснить, другие ассимилировать, и так до тех пор, пока все человечество не будет англосаксонизировано». Точка!

Британский офицер в Индии

Скажут: что вы нам лекцию читаете, есть такие любители уйти от темы. Это не лекция, а краткий исторический экскурс, содержащий минимум сведений, необходимых для впервые сталкивающихся с этим вопросом, чтобы осознать преемственность неоколонизации мира, зашифрованной под «глобализацию». Планы сверстаны давно и осуществляются поэтапно, из эпохи в эпоху и из поколения в поколение. Не получается — отступают, производят перегруппировку и снова переходят в наступление. Широко обсуждаемая «великая перезагрузка», порученная Совету по инклюзивному капитализму при Ватикане, — как раз такая перегруппировка. Этой неуклонной настойчивости можно было бы позавидовать, но поскольку она направлена против нас, задача для всех, озабоченных сохранением суверенитета, состоит в поисках противоядия. Если теперь вернуться к «ценностям», которые провозгласили на днях в Вашингтоне Байден и Джонсон, то понятно, что речь идет именно о дискриминации Москвы и Пекина. Как «ревизионистских» держав (характеристика из Стратегии национальной безопасности США), стоящих на пути англосаксонских устремлений к мировому господству, которое скрыто под вывеской борьбы за «демократию и права человека». Как напомнил еще один «авторитет», американский адмирал Артур Цебровски, участие в глобализации требует от незападных стран принятия западных, то есть англосаксонских (внимание!) ценностей и передачи под контроль транснациональных монополий Запада своих природных ресурсов. То есть целью «ценностного» нажима на Россию и Китай является не обеспечение наших прав и свобод, а неоколонизация наших стран со встраиванием их в миропорядок, спроектированный англосаксами на основе расового подхода. Как мы понимаем, а также знаем по тому, как и куда именно после войны внедрялись нацистские капиталы, нацизм, переместившийся в подполье с помощью элит западных союзников СССР и Китая по Антигитлеровской коалиции, является важнейшей составляющей этого англосаксонского проекта.

Следующий важный момент. Случайно ли на фоне широко тиражируемых «ценностных» итогов вашингтонской встречи Байдена и Джонсона как бы «второй строкой» в информационных сообщениях стоит вопрос о спланированном на 9−10 декабря нынешнего года виртуальном «саммите лидеров за демократию»? Отдельно о сроках его проведения не сообщалось; то есть понятно, что взаимосвязь антироссийских и антикитайских решений лидеров США и Великобритании с этим саммитом такая. Россия и Китай на него приглашения не получат. А поскольку список участников, видимо, ожидается широким, и подготовку к саммиту Байден и Джонсон развернули аж с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООН, то речь идет о подготовке к созданию на базе этого нового форума международной коалиции против Москвы и Пекина. Еще один момент: в этом свете по-новому выглядит недавнее создание нового тихоокеанского военного блока AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии. Если вспомнить и об уже существующих альянсах — НАТО в Северной Атлантике, Quad (США, Австралия, Япония, Индия) на стыке Тихого и Индийского океанов (для обозначения этого пространства придуман «Индо-Тихоокеанский регион»), а также системе двусторонних союзов США с Японией, Южной Кореей и тайваньскими сепаратистами, то выясняется, что «саммит лидеров за демократию» имеет и военную составляющую. И дело здесь не в потенциальных восьми австралийских ПЛА, вооруженных «Томагавками». Если вернуться к двум тезисам из предвыборных обещаний Байдена — созвать в течение года после прихода в Белый дом «саммит демократий» и возобновить политику альянсов, которую демократическая администрация США, не стесняясь, называет «глобальной проекцией силы», — то становится понятным замысел глобального противостояния в новой холодной войне. Австралии под эгидой США вместе с остальными их тихоокеанскими сателлитами отводится та же роль «непотопляемого авианосца» на Востоке, что и Британии на Западе. За этими странами остается «сдерживание» соответственно Китая и России, а США берут на себя функцию «главкома», объединяющего Восточный и Западный театры военных действий (ТВД) под своим командованием в глобальный ТВД. Вашингтонские и лондонские стратеги учли уроки Второй мировой войны, в которой главные державы фашистской «оси» — Германия и Япония — действовали без надежного механизма координации, и хотят в будущей войне этой ошибки избежать.

Президент США Джо Байден выступает на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (сс) The White House

Но зачем им нужен «саммит демократий»? Запад учел не только ошибки Гитлера, но и собственные, существенно осложнившие, по его мнению, достижение победы в первой холодной войне. Эта ошибка называется «ООН», в Совете Безопасности которой страны-противники заседали вместе, обладая правом вето, и, следовательно, никакое военное решение никакой проблемы было невозможно. Почему объявлено, что первый, декабрьский саммит будет виртуальным и пройдет «в онлайне», а вот второй, следующий, через год, уже в очном режиме? Очень просто. Включается механизм отбора. Первому саммиту будут предложены самые общие, никого не раздражающие и толком ни к чему не обязывающие инициативы, убаюкивающие общественное внимание. Главное для Вашингтона — не содержание, а сам факт согласия на участие без России и Китая. Значит — против России и Китая. Повязать всех коллективной ответственностью, чтобы сделать невозможным или предельно осложнить им «задний ход». За этот год приступить к выдвижению конкретных предложений по закручиванию гаек противостояния, чтобы отпали «нерешительные» и сформировалось ядро, готовое идти до конца. Решения следующего саммита в будущем году, в отличие от нынешнего, будут весьма конкретными; не исключено, что сам очный саммит «вплетут» в кампанию демократов на промежуточных выборах, то есть созовут во второй половине октября. Невооруженным глазом видно, что идет мобилизация и консолидация западных элит. Францию в рамках этих процессов просто протестировали на «вшивость»; Франция этот «тест», как и ожидалось в Вашингтоне и Лондоне, не прошла, согласилась с ролью вассала. Не исключено, что сам этот выбор стал следствием столь же некрасивой истории с «Мистралями»: нашли тех, у кого «свое рыло в пуху». Обладай Париж чувством собственного достоинства, он бы сейчас вышел из НАТО, по крайней мере из его военной составляющей. Но Эммануэлю Макрону, ревностному «птенцу гнезда» Банка Ротшильдов и подмастерью Жака Аттали, видимо, не дают соответствующего разрешения — не де Голль он: «Хороший ты мужик, «Моня», но не орел!»

Что в итоге? Сформировав пул надежных сателлитов, не исключено, что провозгласят на его основе «новую ООН». Без надоевших и «бесплодных» споров с российской и китайской сторонами. Выйдут из нынешней ООН или просто станут ее игнорировать — уже второй вопрос. Главное, что окончательно добьют и без того уже разрушенный послевоенный миропорядок. В новой холодной войне Вашингтону нужно не спорить на общей площадке с противником, затрудняя и засвечивая в публичном пространстве все свои действия, а принимать решения и проводить их в жизнь без международно-бюрократических проволочек.

Штаб-квартира ООН

Что указывает на высокую вероятность такого сценария? Выводы программного доклада, подготовленного по поручению генсека ООН и опубликованного в декабре 2004 года. Доклад назывался «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (Документ ООН A/59/565). Кому интересно, обратитесь сюда (https://undocs.org/ru/A/59/565), откройте IV раздел («Более эффективная ООН для XXI века») и прочитайте ст. 70−81. Получите исчерпывающую информацию, квинтэссенцией которой служит ст. 78: «В 2020 году должен быть проведен пересмотр состава Совета Безопасности, в том числе — в этом контексте — пересмотр вклада (как он определен в пункте 249 основного доклада) постоянных и непостоянных членов с точки зрения эффективности Совета в деле принятия коллективных мер для предотвращения и устранения новых и старых угроз международному миру и безопасности». Это — из итогового резюме; кому важны подробности — к вашим услугам текст основного доклада с 82-й по 88-ю страницу со всеми нюансами, включая сценарии реформирования Совбеза по региональному принципу, а также по принципу взносов в бюджет ООН и вклада в ее миротворческие («миростроительные») миссии. И поскольку 2020 год прошел, но ничего не произошло, более того, даже разговоры о реформе затихли, и всем, кто читает итоговые документы саммитов ШОС, понятно, что причиной тому — курс России и Китая на сохранение статус-кво в международных организациях, элиты Запада на ООН поставили крест. Поменять ее при российско-китайском сопротивлении невозможно или требует таких усилий, на которые нет столько ресурсов и времени, которое не ждет. «Если правила игры не устраивают джентльменов — джентльмены меняют правила», только и всего!

Что дальше? Мир окончательно делится надвое. После того как в «новую ООН» вслед за пулом, который возглавляется альянсом Вашингтона и Лондона, перейдут международные финансовые институты, окончательно рухнут любые надежды на «перехват» глобального управления через установление над ними контроля. В этой ситуации Россию и Китай либо ждет тотальная изоляция от всех видов международного сотрудничества, либо нашим странам к тому времени удастся создать параллельную систему институтов, зачатки которой в виде ШОС, НБР БРИКС, АБИИ и ряда других организаций уже существуют. В первом случае Запад доводит проект «великой перезагрузки» до конца; во втором вторая холодная война знаменуется столкновением двух противостоящих друг другу мир-систем, которые, в отличие от предыдущей холодной войны, подчеркнем это еще раз, лишены каких бы то ни было системных площадок диалога. Предстоит долгая, изматывающая борьба «острием против острия», в которой на передний план в качестве инструмента мобилизации выходит идеологическая составляющая. Альтернативная мир-система, чтобы преуспеть и опрокинуть противника, не может и не должна обороняться, придерживаясь существующих догматов экономической «взаимозависимости» (сто с лишним лет назад они уже привели к мировой войне). Ибо оборона, по В. И. Ленину, — «смерть вооруженного восстания». Единственный эффективный шанс альтернативы — наступательная стратегия, несовместимая со взятой на вооружение Западом идеологией «устойчивого развития». Судя по тому, что в Китае выполнение соответствующих обязательств отодвигают в 2060 год (то есть «в никогда»), а в России правительство г-на Мишустина бежит впереди паровоза, требуя к концу года принять стратегию низкоуглеродного развития и ввести свой углеродный налог, «как в Европах», с пониманием этой коллизии в нашей стране сохраняется жесткий дефицит. И это вопрос к адекватности восприятия окружающей действительности через призму очерченной перспективы: что возьмет верх внутри российской элиты — национальные или буржуазные классовые интересы?

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

И еще один штрих, наглядно иллюстрирующий несовместимость с «саммитом демократий» национальных интересов России и Китая. Как бы «между делом» сообщено о том, что к участию в этом вашингтонском форуме будут приглашены не только государства и правительства, но и глобальный бизнес («частный сектор»), а также «глобальное гражданское общество» через запятую с «филантропами». То есть олигархическими фондами, среди которых выделяются фонды Рокфеллера, братьев Рокфеллеров, Форда, Карнеги, Билла и Мелинды Гейтс и т. д. Связка «гражданского общества» с «филантропами» осуществляется через финансируемые последними НПО и НКО; таким образом провозглашенная «гражданская» инициатива вводится в русло, управляемое олигархией через инструмент финансирования. Формула «правительства + глобальное гражданское общество + бизнес» красной нитью проходит как через принятые, так и не получившие поддержки проекты документов ООН. В том числе: «Инициативу Хартии Земли» (1992 г.), Копенгагенскую декларацию о социальном развитии (1995 г.), доклад Комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству «Наше глобальное соседство» (1995 г.), Глобальный договор ООН (1999 г.), Декларацию тысячелетия ООН (2000 г.), а также Цели развития тысячелетия (2000−2015 гг.) и Цели устойчивого развития (2015−2030 гг.). Параллельно с усилиями ООН свои интриги плела и олигархия, которая привлекла к продвижению интеграции правительств, «граждан» и бизнеса Михаила Горбачева, и именно поэтому мы и обратились в начале к изданной с участием его фонда энциклопедии «Глобалистика». Для иллюстрации: целью созданного в 1995 году под Горбачева с участием западных лидеров форума «Состояние мира» провозглашалось следующее. «(Форум) …стремится привлечь лидеров гражданского общества, правительственных кругов и бизнес-элиты повсюду в мире к поискам ответов на критические глобальные вызовы, содействовать формированию новых подходов, необходимых для эффективного управления глобальной системой. Свою цель (форум) видит в создании «глобальной сети лидерства», которая стимулировала бы конкретные действия в различных странах и секторах общества и тем самым способствовала трансформации мира в направлении «устойчивой цивилизации». В дальнейшем для расширения неформального глобалистского альянса Горбачев последовательно возглавлял Комиссию по глобализации (2001 г.) и Форум мировой политики (2003 г.). Кстати, именно с Горбачевым также связана и упомянутая «Хартия Земли», отклоненная сначала Конференцией по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), а затем ЮНЕСКО (1995 г.).

Михаил Горбачев SpreeTom

Как видим, все, о чем буквально на днях договорились между собой Байден и Джонсон, разрабатывается и продвигается еще с момента разрушения СССР. Так что никакой конспирологии; перед нами глубоко продуманные, официально принятые, подкрепленные финансами планы, сведенные в проект, под который десятилетиями создавалась мощная организационная инфраструктура. Современный Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане — публичная верхушка этого проекта, которой отводится роль руководящего органа глобальной партии. Напомним, что в Совете отсутствуют представители России и Китая, а в руководство его исполкома внедрены члены «Группы тридцати» — объединения ведущих мировых банков и банковских кругов. Через Банк международных расчетов, точнее, входящий в его структуру Базельский комитет по банковскому надзору, аффилированный с Советом по финансовой стабильности «Группы двадцати», банкирская «тридцатка» контролирует процесс подготовки и ее решений. Аккурат к теме предстоящего итальянского саммита, на котором в свете нынешних прогрессирующих тенденций Москве и Пекину «ловить нечего».

И самое последнее. В июне нынешнего года Байден и Джонсон уже подписали совместный документ с претенциозным названием «Новая Атлантическая хартия». И здесь необходимо понимать, что первая Атлантическая хартия, подписанная Рузвельтом и Черчиллем в августе 1941 года, впоследствии была положена в основание Антигитлеровской коалиции, а затем и ООН. Случайных параллелей в истории не случается; следовательно, нынешний документ, претендующий на преемственность, рассматривается манифестом новой «глобальной коалиции», направленной против России и Китая. Именно на его основе будут предприниматься попытки обнулить ООН, подменив ее «саммитом демократий». А мы-то все время интересуемся, задавая друг другу риторические вопросы на тему о том, почему это Запад так активизирует исторические фальсификации? Проще некуда! Вместе с нынешней ООН в Лету кануть должно само упоминание о создавших ее странах-победительницах, прежде всего о России и Китае. Самим фактом провозглашения «Новой Атлантической хартии» наши страны, понесшие во Второй мировой войне самые тяжелые потери, заочно ставятся на одну доску с фашистскими агрессорами — немецкими и японскими оккупантами. И именно для этого нас и объявляют «мировыми ревизионистами». Москве и Пекину время делать выводы.