Киев, 23 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Украина надеется в самом скором времени получить кредит на сумму $750 млн от МВФ, сообщил 23 сентября советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, такого успеха Киев может добиться сразу после завершения работы миссии фонда и рассмотрения этого вопроса советом директоров.

«Мы ожидаем, что мы получим $750 млн сразу после заседания совета директоров МВФ и ожидаем, что работа по этой программе будет продолжена, и мы до конца года сможем еще получить дополнительные деньги», — рассказал Устенко.

«Мы считаем, что все обязательства, которые Украина брала на себя, мы выполнили, поэтому мы считаем, что быстро сможем получить на Украине деньги от МВФ по этой программе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, обещанные Киеву в июне 2020 года $5 млрд МВФ Украине не выдаёт, требуя «большего прогресса» в составлении госбюджета страны. Напомним, традиционными требованиями МВФ является сокращение финансирования социальной сферы, здравоохранения и системы образования.