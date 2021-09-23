Улан-Батор, 23 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 22 сентября поручил срочно решить проблему дефицита бензина в стране. Премьер поручил вице-премьеру принять соответствующие меры на основе протокола монголо-российской межправительственной комиссии от марта 2021 года и долгосрочного договора о поставке горючего до 2023 года, заключенного между ПАО «Роснефть» и монгольскими импортерами. Также Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поручил министру горнорудной и тяжелой промышленности Гэлэнгийну Ёндону наказать чиновников, виновных в дефиците горючего.

Mustangoil.ru Бензин

О нехватке ГСМ жители Улан-Батора начали сообщать в районе 16 — 19 сентября, тогда сообщалось о единичных случаях нехватки топлива. С 20 сентября дефицит бензина проявился по всей стране. Некоторые заправки закрыты из-за отсутствия бензина, на других установлен лимит продажи.20 сентября власти Монголии заявили, что в стране достаточно резервов топлива, а 21 сентября заявили, что нехватка бензина образовалась из-за технического обслуживания на НПЗ «Ангарск».

»Потребление бензина АИ-92 в Монголии за месяц составляет 38−40 тысяч тонн. Около 95% спроса покрывается за счет поставок из России. В конце августа российская сторона сообщила, что не сможет поставить 28 тысяч тонн бензина из-за технического обслуживания на НПЗ «Ангарск». Из-за этого размер поставляемого в сентябре топлива уменьшен до 17 тысяч тонн. В связи с этим мы договорились получить из КНР топливо на месяц», — прокомментировал ситуацию министр горнорудной и тяжелой промышленности Гэлэнгийн Ёндон.

Образованию дефицита топлива в Монголии предшествовал рост его стоимости. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля монгольские импортеры подняли розничные цены на бензин АИ-92 на 300 тугриков за литр. Это было уже второе повышение цен в июле. Раньше импортеры повысили цену на АИ-92 на 300 тугриков.

Цена АИ-92 за литр за один месяц выросла на 41% и составляет 2050 тугриков.