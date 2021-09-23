София, 23 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Железные дороги Болгарии» (БЖД) объявило о предстоящем резком подорожании пассажирских и грузовых перевозок. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 октября нынешнего года, сообщает софийская газета «Сега».

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Предъявите Ваши билеты

Согласно официальной информации, подобная ценовая политика БЖД обусловлена общим ростом цен на электроэнергию в Болгарии.

«Затраты нашей структуры увеличились вдвое, поэтому мы не можем не реагировать на подобные экономические вызовы, — заявил на брифинге в Софии директор Центра развития железнодорожного транспорта Болгарии Любен Нанов. — У нас есть право индексировать цены, и этим правом мы непременно воспользуемся».

По мнению независимых экспертов, указанное повышение тарифов приведет к краху целой транспортной отрасли Болгарии. «Люди попросту откажутся путешествовать и отправлять грузы по железной дороге», — сказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя движения «Общественная поддержка» Величко Вылчев.

Напомним, накануне, 22 сентября, власти Болгарии ввели в действие план по либерализации цен на электроэнергию. С 1 октября и для государственных предприятий, и для частных лиц цена на электроэнергию вырастет на 57 процентов.