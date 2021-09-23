Ижевск, 23 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В торговом центре «Молл Матрица» в Ленинском районе Ижевска откроется новый пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

Прививочный пункт организован на втором этаже здания. Он будет работать с 10:00 до 20:00 по местному времени ежедневно.

Кроме того, жители Ижевска могут сделать прививку от коронавируса в пункте на Центральной площади, в пункте в СК «Капитал» на улице Горького, 64 и в мобильном пункте на парковке ТЦ «Мой порт» до 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября в Удмуртии выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 802 случаев. До 22 сентября прививку от коронавируса сделали 387 415 человек.