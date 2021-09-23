София, 23 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Официальная София отчиталась в завершении возведения первого участка заградительных сооружений в районе границы с Турцией. Об этом 23 сентября сообщила софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, инженерные объекты были приняты к эксплуатации правительственной комиссией в регионах Ямбол, Хасково и Бургас.

Как отмечает МВД Болгарии, являющееся основным инициатором проекта, уже к концу нынешнего года соответствующие конструкции будут созданы по всему периметру границы с сопредельным государством.

«Именно таким образом болгарское государство сможет обезопасить себя от наплыва нелегальных иммигрантов из стран Средней Азии и Ближнего Востока», — отметила глава министерства Румяна Бычварова. Детали функционирования новой структуры не разглашаются. Известно лишь, что к патрулированию «стены» уже привлечены сотни пограничников.

Строительство так называемых «временных превентивных блоков» на болгарско-турецкой границе началось в 2015 году. Возведением подобной «стены» София планировала оградить Европейский союз от наплыва беженцев из охваченной гражданской войной Сирии.