Москва, 23 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что холдинг запустит российскую версию соцсети TikTok. Об этом 23 сентября пишет издание «Коммерсантъ».

Мобильное приложение TikTok

"В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Такая платформа у нас появится в конце ноября — начале декабря», — рассказал Жаров. Подробностей о функционале и уникальности приложения он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году холдинг «Газпром-медиа» выкупил права на приложение «Я Молодец», разработанное при поддержке фонда «Иннопрактика». Тогда Александр Жаров впервые сообщил о намерении создать аналог китайского TikTok.