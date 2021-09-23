Москва, , 18:18 — REGNUM Министерство обороны России опровергает заявления представителей МИД Эстонии о нарушении воздушных границ, якобы совершенным российским самолетом А-50, сообщает 23 сентября российское военное ведомство.

Эстония Kurious

Минобороны РФ подчёркивает, что маршрут полёта этого борта не только был согласован, но и наблюдался эстонскими диспетчерами.

«22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — сообщили российские военные.

«Полёт осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркивает Минобороны России.

Напомним, 23 сентября МИД Эстонии заявил о вручении послу РФ Александру Петрову ноты по факту нарушения воздушного пространства республики российским самолётом.

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