Пречистое, Ярославская область, 23 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Первомайском районе Ярославской области столкнулись автомобили «ВАЗ», «Фиат Дукато» и грузовик. Один человек погиб. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Место аварии

Авария случилась 23 сентября около 16.30 на 354 километре федеральной трассы «Холмогоры».

"По предварительным данным мужчина — водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте ДТП. Работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики», — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По факту аварии ведется проверка, устанавливаются причины и предполагаемый виновник происшествия.