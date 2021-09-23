Киев, 23 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Послы стран G7 заявили, что продолжают наблюдать за процессом судебной реформы на Украине «с беспокойством и разочарованием».

Prokuror-kaluga.ru В суде

Об этом говорится в заявлении дипломатов, обнародованном 23 сентября.

Послы, в частности, обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в этический совет. В заявлении отмечается, что предложенный график (кандидатуры можно подавать до 21 октября) «не отражает важности и неотложности этой реформы».

Послы продолжают призывать всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в этический совет, напоминая, что международные партнеры оперативно выдвинули своих кандидатов.

В заявлении отмечается, что всесторонняя судебная реформа на Украине остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение «для успеха всех реформ и выполнения требований народа».

ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября стало известно, что совет судей Украины не смог выбрать членов этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. 16 сентября в Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, по итогам которой стороны заявили о достижении компромисса. Совет судей объявило начале нового отбора, документы можно подать до 21 октября.