Ижевск, 23 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Структуру районных администраций меняют в Ижевске. Соответствующее изменение в Положение о районных администрациях приняли депутаты городской думы на очередной сессии.

Павел Ищенко ИА REGNUM «День города детства»

С 1 ноября 2021 года полномочия в области опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей, социальной поддержки детей-сирот и многодетных семей передаются министерству социальной политики и труда Удмуртии. В районных администрациях ликвидируют отделы по делам семьи и охране прав детства.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе сессии депутаты поддержали досрочное сложение полномочий вице-спикера гордумы Олега Гарина. Ранее он был избран депутатом Государственной думы по Ижевскому одномандатному избирательному округу.

Читайте также: Избранный в Госдуму вице-спикер гордумы Ижевска досрочно сложил полномочия