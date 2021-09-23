Тамбов, 23 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 23 сентября, в ходе рабочей поездки по Мордовскому району высоко оценил работу социально ориентированного бизнеса, возложил цветы к мемориальному комплексу в честь героев Великой Отечественной войны и пообщался с молодыми активистами и селянами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Мордовском районе

Тамбовский губернатор продолжает рабочие поездки в города и районы области. 23 сентября он побывал в Мордовском районе, начав поездку с посещения ООО «Восход» в деревне Плоское.

Предприятие 15 лет занимается производством зерновых, зернобобовых, технических культур. На почти 8 тыс. гектаров пашни здесь выращивают яровую пшеницу, ячмень, горох, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник. Применяя современные технологии, в хозяйстве ежегодно добиваются хорошей урожайности и высоких урожаев. Так, сельхозпредприятие внесло свой весомый вклад в зерновую копилку региона, собрав более 11 тыс. тонн зерна.

Руководство сельхозорганизации делает особый акцент на техническом оснащении производства. Только в этом году приобретены зерноуборочные комбайны, тракторы, сеялки, самоходные опрыскиватели, большегрузные автомобили. Вся сельскохозяйственная техника высокопроизводительная и оснащена системой навигации. На предприятии также есть комплексы для очистки, сушки и хранения зерна.

Помимо растениеводства, хозяйство занимается животноводством. На сегодняшний день здесь насчитывается свыше тысячи голов крупного рогатого скота, налажено производство молока и мяса.

Руководство предприятия принимает активное участие в благоустройстве села. На эти цели ООО «Восход» в 2019 году выделило свыше 16 млн рублей, в 2020 году — более 19 млн рублей, в 2021 году — свыше 4 млн рублей.

«На примере ООО «Восход» хочу сказать о роли предприятия в социальном развитии села. Все, что мы видим вокруг, сделано за счет хозяйства: отремонтирован ФАП и школа, строятся и ремонтируются километры дорог, благоустраивается сквер. Десятки миллионов рублей направляются предприятием на улучшение населенного пункта, чтобы жизнь не просто теплилась, а развивалась, — подчеркнул Александр Никитин. — Это эталон высочайшей социальной ответственности бизнеса и пример всем примерам!».

Кроме того, работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средства хозяйства строится жилье. В 2019 году введен в эксплуатацию двухквартирный дом площадью 220 квадратных метров. В настоящее время в стадии завершения строительства находятся ещё четыре дома.

В ходе рабочей поездки глава региона Александр Никитин также побывал в Оборонинской средней школе, расположенной в рабочем поселке Мордово. Образовательное учреждение функционирует с 1936 года, а 1 сентября 2018 года школа начала работать в реконструированном здании и новом статусе — школа «Политех плюс».

Школа «Политех плюс» представляет собой социокультурный комплекс нового поколения, в который входят общеобразовательная школа, районный дом детского творчества, районная детская школа искусств. Сама школа разделена на несколько образовательных центров. Это центр информационных и IT-технологий, центр индустриальных технологий и сервиса, центр устойчивого развития и бережливого производства. На базе каждого центра сформированы современные лаборатории.

В инновационной школе создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В общеобразовательном учреждении организовано профильное обучение по естественнонаучному, технологическому и гуманитарному направлениям. Школа «Политех плюс» вошла в топ-300 школ России, реализующих персонализированную модель образования.

Губернатор Александр Никитин уже приезжал в обновленную Оборонинскую школу, а сегодня он здесь пообщался с активистами молодежного парламента, «Молодой гвардии», волонтерами Мордовского района. Он обсудил, какие молодёжные проекты, инициативы и конкурсы помогают выявить лидеров в разных сферах деятельности, какие специальности и профессии наиболее востребованы в Тамбовской области, какие качества важнее — личные или профессиональные. Также были подняты вопросы патриотического воспитания, развития поискового движения и другие темы.

Во время рабочих поездок в муниципальные образования области Александр Никитин посещает мемориалы и памятники, чтобы поклониться героям Великой Отечественной войны. Нынешняя поездка не стала исключением: губернатор возложил цветы к военно-историческому мемориальному комплексу в рабочем посёлке Мордово.

В завершении поездки губернатор Александр Никитин встретился в администрации Мордовского района с представителями общественного актива, с которыми обсудил актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и занятости населения, поговорил о строительстве дорог и реализации национальных и региональных проектов и программ.