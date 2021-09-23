«Россети» завершают подготовку 57 тыс. подстанций на юге к предстоящей зиме
Волгоград, 23 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Волгограде прошло заседание федерального штаба по вопросам энергетики и подготовки Южного федерального округа (ЮФО) к прохождению предстоящего отопительного сезона. В ходе совещания гендиректор ПАО «Россети» рассказал о проделанной работе по ремонту энергетического оборудования.
Как сообщают Novostivolgograda.ru, волгоградское заседание федерального штаба проходило под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.
Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин отметил, что работы по подготовке энергооборудования на юге России к предстоящему осенне-зимнему периоду проводятся согласно графику. В рамках подготовительных работ осуществлялся ремонт трех тысяч км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше и около 6,7 тысячи единиц подстанционного оборудования. По словам Рюмина, основные работы планируется завершить до начала октября.
Отмечается, что аварийный запас подготовлен в полном объеме. На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность 1,2 тыс. аварийных бригад, включающих в себя 5,8 тыс. специалистов и 2,8 тыс. единиц техники, а также 531 резервного источника электроснабжения общей мощностью 58 МВт. Гендиректор «Россетей» подчеркнул, что ПАО продолжает реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса региона. Уточняется, что объем финансирования инвестпрограммы группы «Россети» в ЮФО в нынешнем году составит 21,1 млрд рублей. Глава компании пояснил, что они работают с проектами по модернизации центров питания Республики Адыгеи, а также по возведению новых подстанций «Зубовка», «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.
В свою очередь Николай Шульгинов отметил, что для прохождения отопительного сезона необходимо обеспечить надежную работу оборудования и необходимые запасы топлива на электростанциях, а также укомплектовать аварийные бригады.