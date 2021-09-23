Волгоград, 23 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Волгограде прошло заседание федерального штаба по вопросам энергетики и подготовки Южного федерального округа (ЮФО) к прохождению предстоящего отопительного сезона. В ходе совещания гендиректор ПАО «Россети» рассказал о проделанной работе по ремонту энергетического оборудования.

ПАО «Россети» Заседание федерального штаба по вопросам энергетики и подготовки Южного федерального округа к прохождению предстоящего отопительного сезона в Волгограде

Как сообщают Novostivolgograda.ru, волгоградское заседание федерального штаба проходило под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин отметил, что работы по подготовке энергооборудования на юге России к предстоящему осенне-зимнему периоду проводятся согласно графику. В рамках подготовительных работ осуществлялся ремонт трех тысяч км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше и около 6,7 тысячи единиц подстанционного оборудования. По словам Рюмина, основные работы планируется завершить до начала октября.

Отмечается, что аварийный запас подготовлен в полном объеме. На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность 1,2 тыс. аварийных бригад, включающих в себя 5,8 тыс. специалистов и 2,8 тыс. единиц техники, а также 531 резервного источника электроснабжения общей мощностью 58 МВт. Гендиректор «Россетей» подчеркнул, что ПАО продолжает реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса региона. Уточняется, что объем финансирования инвестпрограммы группы «Россети» в ЮФО в нынешнем году составит 21,1 млрд рублей. Глава компании пояснил, что они работают с проектами по модернизации центров питания Республики Адыгеи, а также по возведению новых подстанций «Зубовка», «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.

ПАО «Россети» Заседание федерального штаба по вопросам энергетики и подготовки Южного федерального округа к прохождению предстоящего отопительного сезона в Волгограде

В свою очередь Николай Шульгинов отметил, что для прохождения отопительного сезона необходимо обеспечить надежную работу оборудования и необходимые запасы топлива на электростанциях, а также укомплектовать аварийные бригады.