Оттава, , 18:14 — REGNUM Нацист Гельмут Оберлендер, депортации которого добивалась Москва, умер в Канаде, сообщает 23 сентября Global News.

Майданек — лицо нацизма © Марина Брутян

Оберлендер умер в провинции Онтарио в своём доме. Об этом сообщила его семья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время Великой Отечественной войны Оберлендер служил переводчиком в Зондеркоманде СС-10 «а», возглавляемой Куртом Кристманом. Это нацистское подразделение виновно в расправе над 214 советскими детьми на Кубани в 1942—1943 гг.

Власти Канады, установив нацистское прошлое Оберлендера, лишили его гражданства. Российский Следственный комитет в 2019 году возбудил уголовное о геноциде, потребовав депортации нациста в Россию.

Процесс депортации затянулся из-за попыток адвокатов Оберлендера обжаловать решение выдворить его из Канады и передать России.

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