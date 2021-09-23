Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на дистанционном обучении из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ находятся 0,21% школьников. Об этом 23 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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По данным ведомства, на данный момент на дистанционное обучение временно переведены 99 классов в 59 школах.

«Больны ОРВИ, грипп, ковидом 0,21% школьников», — пояснили в ведомстве.

На карантин закрыты 15 групп в десяти детских садах.

«Больны 0,06% дошкольников», — отметили в пресс-службе.