Ижевск, 23 сентября 2021, 18:06 — REGNUM Избранный депутатом Государственной думы VIII созыва Олег Гарин («Единая Россия») досрочно сложил полномочия заместителя председателя гордумы Ижевска. Соответствующее решение было принято на очередной сессии гордумы столицы Удмуртии.
Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»
Напомним, Гарин стал победителем трёхдневного голосования в Ижевском одномандатном избирательном округе №34. Его поддержали 33,29% от общего числа пришедших на избирательные участки граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, Гарин ранее возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Затем работал в должности замглавы администрации Ижевска — руководителя аппарата мэрии. С 2015 года являлся спикером гордумы Ижевска. В 2020 году занял пост зампреда городского парламента.