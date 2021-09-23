Киев, 23 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает «правильным сигналом» успешное голосование в Верховной раде за законопроект об олигархах.

Ольга Ларина ИА REGNUM В «Союзе труда» нет олигархов

Соответствующее высказывание он сделал в социальных сетях вечером 23 сентября.

Зеленский заявил, что парламентарии при обсуждении документа подверглись «давлению и шантажу», и поблагодарил депутатов за успешное голосование.

Также он отметил, что с принятием закона больше олигархической ветви власти на Украине не будет, и для олигархов в настоящий момент остался единственный вариант действий — «стать чистым бизнесом».

ИА REGNUM напоминает, что закон об олигархах был принят силами фракции «Слуга народа», а также внефракционных депутатов и депутатских групп. Остальные фракции считают, что законопроект принят с нарушением процедуры и регламента, и это «начало конца» нынешней Верховной рады.