Москва, 23 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн отреагировал на заявление директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, что пермский стрелок был его фанатом. Музыкант написал пост по этому поводу в историях личного Instagram-аккаунта 23 сентября.

Скриншот с YouTube Моргенштерн

Рэпер назвал нападки Мизулиной «борьбой» с ним, которая вышла на «новый уровень». «Может каждый стрелок — фанат Моргенштерна. Но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок», — считает артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мизулина назвала «пропаганду деструктива», а также «моргенштернов и подобных уродов» основной причиной трагедии, произошедшей в Перми. Позже в одном из своих интервью директор Лиги безопасного интернета заявила, что пермский стрелок был фанатом рэпера.